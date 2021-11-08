Эрдоган: Турция намерена войти в число ведущих держав мира
Власти Турции прилагают максимум усилий для включения страны в число ведущих держав мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поминовения основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, передает Анадолу.
Как указывает президент, этого удастся достичь благодаря развитой инфраструктуре, политической и экономической мощи страны.
Эрдоган подчеркнул, что новое государство, основанное в 1923 году Ататюрком на принципе верховенства воли народа, это продолжение двухтысячелетних традиций государственности турецкого народа.
"Чтить память Ататюрка, безусловно, нужно и важно. Еще более важным представляется продолжение его дела, следование заветам основателя Республики", - сказал он, заверив, что действующие власти Турции следуют курсу, завещанному первым президентом.
Глава государства добавил, что Турция сегодня вовлечена в процессы в Сирии, Ливии и на Кавказе, а также современная Турция ведет активную дипломатическую борьбу в Европе и мире.