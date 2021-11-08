Эрдоган: Турция намерена войти в число ведущих держав мира

Власти Турции прилагают максимум усилий для включения страны в число ведущих держав мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии поминовения основателя Республики Мустафы Кемаля Ататюрка в Анкаре, передает Анадолу.

Как указывает президент, этого удастся достичь благодаря развитой инфраструктуре, политической и экономической мощи страны.

Эрдоган подчеркнул, что новое государство, основанное в 1923 году Ататюрком на принципе верховенства воли народа, это продолжение двухтысячелетних традиций государственности турецкого народа.