Бомбардировщики России в небе над Беларусью
Сегодня два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование над Беларусью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Беларуси.
Кроме того, российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.
Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси.
"Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.