Бомбардировщики России в небе над Беларусью

Сегодня два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование над Беларусью. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил России и Беларуси.

Кроме того, российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства.

Проверка системы ПВО проводилась под руководством командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси.

"Все поставленные задачи выполнены полностью. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории РФ", - отмечается в сообщении Минобороны РФ.