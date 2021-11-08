ВОЗ: коронавирус никогда не уйдет

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса не закончится, пока страны не научатся жить с вирусом.

По его словам, ВОЗ не объявит о завершении пандемии, учитывая риск того, что системы здравоохранения некоторых стран могут не справиться с резким ростом числа инфицированных.

«Мы должны научиться жить с вирусом. Как только больницы не будут перегружены госпитализациями от COVID-19, то, возможно, коронавирус станет эндемической болезнью», - заявил Клюге.

Он также отметил, что организация ожидает «полмиллиона смертей от вируса до февраля 2022 года».