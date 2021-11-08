Израиль готовится к возможному нападению на ядерные объекты Ирана
«Израильские военные активизировали комплекс мер, направленный на противодействие ядерной угрозе со стороны Ирана», - заявил начальник генерального штаба армии обороны Израиля Авив Кохави, передает Интерфакс.
По его словам, чтобы реагировать на иранскую ядерную угрозу, израильская армия ускоряет оперативные планы и боеготовность.
Кохави предупредил, что израильские военные предпримут контрмеры против любых попыток нарушить суверенитет страны, независимо от того, будут ли они осуществляться «со стороны сектора Газа или с севера, иранскими или палестинскими силами».