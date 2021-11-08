Росен Плевнелиев: «Балканские страны с радостью встретили победу Азербайджана над Арменией»

Как заявил политик в интервью haqqin.az, Европейский Союз с самого начала занял довольно умеренную и робкую позицию в карабах ском вопросе, выражая подчеркнутый нейтралитет.

«На посту президента Болгарии в 2012-2017 годах я подвергал критике такую позицию ЕС, которую считал ущербной. Я хотел, чтобы Евросоюз заявил: Армения совершила агрессию, произошла великая несправедливость и спустя 30 лет Азербайджан смог эту несправедливость искоренить. Теперь Азербайджан сам восстановил справедливость и наконец воплотил в жизнь резолюции Совбеза ООН. Кстати, до начала Второй карабахской войны я все время призывал международные организации, в частности ООН, проявить волю и принять жесткие меры в отношении Армении. Это было недопустимо, что государство - член ООН настолько грубо игнорирует международное право», - сказал экс-президент.

Политик призвал Евросоюз решительно осудить армянскую агрессию и поддержать восстановительные работы на освобожденных территориях: «Надеюсь, что по мере того, как Азербайджан будет налаживать инфраструктуру, европейские чиновники наконец-то поймут, что Баку спасает авторитет международного права. Пусть и с опозданием, но ЕС должен принять участие в восстановлении Агдама, Физули, Джебраила и других освобожденных районов».

По словам Плевнелиева, пострадавшие от сепаратизма и замороженных конфликтов балканские страны с радостью встретили победу Азербайджана в 44-дневной войне. Болгары обрадовались урегулированию хотя бы одного замороженного конфликта на постсоветском пространстве. «Это хорошее начало», - цитирует политика haqqin.az.