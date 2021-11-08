Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.
"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Путин предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.
Меркель, в свою очередь, попросила Путина вмешаться в ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, подчеркнув, что инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна и неприемлема.
Указывается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.
Ситуация на границе двух стран обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, однако те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.