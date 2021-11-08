Меркель позвонила Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе

Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель ситуацию с беженцами на границе Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран-членов Евросоюза с Минском.