Расулов проведет 10 лет за решеткой за продажу наркотиков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльвина Расулова, обвинявшегося в сбыте наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания под председательством судьи Афгана Гаджиева был зачитан приговор, согласно которому Э.Расулов будет лишен свободы на 10 лет.

Отметим, Э. Расулов был задержан в результате операции МВД, при обыске у него было изъято 495 граммов наркотических и психотропных веществ.