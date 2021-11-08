Генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла высказал на заседании Atlantic Council мнение, что вакцинироваться от COVID-19 придется ежегодно. При этом руководитель фармацевтического гиганта отметил высокую эффективность бустерной дозы вакцины.

Кампании вакцинации от COVID-19 с большим или меньшим успехом проходят по всему миру. Как сообщал haqqin.az, появились таблетки, другие лекарства от коронавируса. Во многих странах началась ревакцинация третьей, так называемой бустерной дозой препарата.

«Я думаю, что ревакцинация третьей дозой дает значительно более высокий уровень защиты, выше, чем достигнутый ранее, который составлял после двух доз 95 процентов», - сказал А. Бурла.

Генеральный директор Pfizer добавил также, что на сегодня самый важный вопрос – это срок, на протяжение которого сохраняется иммунитет от тяжелых форм заболевания коронавирусом.

По словам Бурлы, исследования показывают, что уже через полгода после вакцинации иммунитет от COVID-19 снижается. «Нам нужно проследить за этим процессом в диапазоне от шести до девяти месяцев», - подчеркнул Бурла.

По мнению гендиректора Pfizer, бустерная доза прививки гарантирует иммунитет примерно на год. При этом, правда, он подчеркнул, что пока не будут получены данные дополнительных наблюдений, полной определенности нет.

«Нам нужно подождать и последить. Однако наиболее вероятный сценарий — это ежегодная ревакцинация», - подчеркнул А. Бурла.

Ранее компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech заявили о планах добиться разрешения на бустерную дозу своей вакцины от коронавируса для всех желающих привиться в возрасте от 18 лет и старше.

Напомним, в Великобритании уже одобрили таблетки от коронавируса, которые производит компания Merck. Близки к такому решению и США.