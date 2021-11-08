Иранский писатель потребовал отставки Хаменеи и получил 10 лет тюрьмы

Один из подписавших "Заявление с требованием отставки Хаменеи" Аббас Вахедиан Шахруди был приговорен к 10 годам тюремного заключения 4-м отделением Революционного суда Мешхеда, сообщает агентство HRANA.

Писатель, учитель и активист Аббас Вахедиан Шахруди находился под стражей с августа этого года. Его обвинили в антигосударственной деятельности.

Сообщается, что писатель был в числе 14 человек, которые подписали «Заявление об отставке аятоллы Хаменеи».

Отмечается, что другие лица, подписавшие заявление, также были задержаны и в отношении некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.