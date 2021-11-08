Армянские военные попали в ДТП: есть погибший и раненые

Один военнослужащий скончался, еще двое госпитализированы в результате ДТП в Сюникской области Армении, сообщает shamshyan.com.

По информации, 10 ноября в 01:00 на 222-м километре трассы Ереван - Мегри 30-летний Саркис З. за рулем автомобиля Opel Zafira съехал с проезжей части и, перевернувшись несколько раз, оказался на обочине.

В результате водитель и двое пассажиров – 30-летний Арут М. и 50-летний Давид Х. были доставлены в больницу. По дороге Давид Х. скончался, не приходя в сознание.

По факту ДТП в областном управлении Следственного комитета готовятся материалы.

Согласно информации издания, все они служили в одной из воинских частей МО Армении.