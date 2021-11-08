Армяне поставили рукотворный памятник русскому миротворцу
Армянские сепаратисты, проживающие в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе, открыли памятник миротворцу на территории российского военного городка в Ханкенди, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что памятник установлен в честь первой годовщины ввода российского миротворческого контингента в Карабах.
В торжественной церемонии приняли участие заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Рустам Мурадов и командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Геннадий Анашкин.
В рамках церемонии также состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам.