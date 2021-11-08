Отдел международной информации 15:38

Рост цен на энергоносители — газ и нефть продолжается. Понятно, что ничто не может быть вечным, в том числе и эти цены. История не столь далекого прошлого уже не раз доказывала это. Крупнейший добытчик и обладатель стратегических запасов «черного золота» - Соединенные Штаты Америки уже не раз заявляли, что могут взять под контроль ценовую политику по отношению к ценному углеводородному сырью. США изучают альтернативные варианты снижения цен на топливное сырье после того, как страны ОПЕК отказались увеличивать его добычу. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Гренхольм, на которую ссылается телекомпания CNN. По ее словам Вашингтон рассматривает так называемые товарные интервенции.

«ОПЕК, к сожалению, контролирует повестку дня, касающуюся цен на нефть. Байден может призвать их к увеличению поставок, но они на минувшей неделе не захотели этого делать. Президент изучает все возможности, какие есть в его распоряжении. Товарные интервенции это один из инструментов, которые у него есть, и, конечно, он рассматривает возможность его использования», - сказала Гренхольм. Министр добавила, что товарными интервенциями США могут стабилизировать внутренние цены на горючее. Ранее, как сообщал haqqin.az, Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в возрастании цен на топливное сырье из-за отказа наращивать добычу нефти. Президент США назвал неправильным сценарий, согласно которому страны ОПЕК+ не будут увеличивать объемы добычи. После этого в министерстве энергетики США заявили, что власти рассматривают возможность распечатывания стратегических нефтяных резервов страны для стабилизации ситуации на рынке.