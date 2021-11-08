Пытки и изнасилования заключенных в российской больнице: среди жертв есть и азербайджанцы + реакция Кремля
Проект Gulagu.net опубликовал новые сенсационные видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН Саратовской области.
В 13-минутном ролике рассказывается о шести новых эпизодах сексуального насилия и называются имена более десяти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые причастны к произошедшему: Сергей Ананьев, Радик Гимадеев, Сергей Линкевич, Александр и Дмитрий Крайновы, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Петр Зоткин.
По данным проекта, сотрудники насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих Россию, по указанию ФСИН и ФСБ.
Утверждается, что сотрудники, которые участвовали в пытках, записывали изнасилования на служебные видеорегистраторы, полученные в отделе безопасности. Эти ролики, как указано в сообщении проекта, передавались руководству отдела, а затем — ФСИН и ФСБ.
Всего Gulagu.net получили более 1000 записей пыток заключенных объемом 40 гигабайтов, все материалы вывезены из России. Видео передал Сергей Савельев, который работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице во время тюремного срока. После публикации роликов он уехал во Францию и попросил политического убежища.
В среду, 10 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отреагировал на эти материалы, заявив, что на данный момент пока рано говорить о результатах расследований.
«Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться», - скзал Песков.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин проинформирован по ситуации с расследованиями, но не может держать каждый конкретный эпизод под своим контролем.