15:40

Проект Gulagu.net опубликовал новые сенсационные видеозаписи с пытками и изнасилованиями заключенных в областной туберкулезной больнице № 1 УФСИН Саратовской области. В 13-минутном ролике рассказывается о шести новых эпизодах сексуального насилия и называются имена более десяти сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), которые причастны к произошедшему: Сергей Ананьев, Радик Гимадеев, Сергей Линкевич, Александр и Дмитрий Крайновы, Виталий Янин, Виктор Шеянов и Петр Зоткин. По данным проекта, сотрудники насиловали и пытали русских, чеченцев, дагестанцев, грузин, азербайджанцев и представителей других народов, населяющих Россию, по указанию ФСИН и ФСБ.

Утверждается, что сотрудники, которые участвовали в пытках, записывали изнасилования на служебные видеорегистраторы, полученные в отделе безопасности. Эти ролики, как указано в сообщении проекта, передавались руководству отдела, а затем — ФСИН и ФСБ. Всего Gulagu.net получили более 1000 записей пыток заключенных объемом 40 гигабайтов, все материалы вывезены из России. Видео передал Сергей Савельев, который работал администратором камер видеонаблюдения в туберкулезной больнице во время тюремного срока. После публикации роликов он уехал во Францию и попросил политического убежища.