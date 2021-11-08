«Эта война была не только за Карабах, это была война за действительно азербайджанские земли, районы, где жили более полумиллиона человек». Об этом в интервью изданию «КоммерсантЪ» заявил британский журналист, специалист по Кавказу, автор исследований по современному Закавказью Томас де Ваал.

Автор книги «Черный сад» считает, что Азербайджан не мог смириться с потерей своих территорий: «Грузия теоретически может жить без Абхазии, хотя это трудно, или Молдова без Приднестровья. Ситуация была неустойчивой, армяне не могли вечно занимать эти пустые территории, такие как Агдам и Физули».

Томас де Ваал отмечает второй момент - вопрос национальной идентичности: «Карабах лежит в основе проекта национального строительства азербайджанцев. Хотя это маленькая территория, которую мало кто посещал, для них это как Иерусалим. Мы знаем, что человеком правят не деньги, а идеи какой-то идентичности, вопрос достоинства».