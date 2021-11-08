Москва обвинила ООН в трате российского взноса не по назначению

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва сейчас ждет комментария со стороны секретариата Генсека ООН касательно добровольного взноса РФ, направленного на определенные цели. Об этом сообщает RT.

По словам главы российского ведомства, первоначально деньги выделялись на конкретные цели, а ушли на иные.

Министр иностранных дел обратил внимание, что речь идет о ситуации, которая сложилась по линии управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Ларов уточнил, что денежные средства, которые должны были быть потрачены на семинары, конференции по правозащитной тематике, ушли адвокатам, защищавшим людей, обвиненных в участии в незаконных протестах в Белоруссии.

«Мы потребовали еще на той стадии, когда эти факты стали известны, от представителей управления по правам человека объяснений, они до сих пор эти объяснения не дали, хотя якобы нам сообщили, что вступили в какие-то контакты с белорусской стороной», — добавил глава МИД РФ.

В настоящий момент неизвестно, какая сумма была потрачена и когда ООН ответит российской стороне.