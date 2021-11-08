Ликвидирована особо опасная террористка РКК
В районе Гара на севере Ирака ликвидирована один из главарей террористов РКК Назлы Ташпынар, передает Анадолу.
Сообщается, что сотрудники Национальной разведывательной организации Турции внимательно отслеживали действя Назлы Ташпынар под кодовым именем “Эмине Эрджиэс”.
Отмечается, что Ташпынар входила в состав так называемого "центрального комитета" террористической организации PKK, к которой примкнула в 1994 году и училась подрывной деятельности непосредственно у главаря кровавой организации Абдуллы Оджалана. Она также известна участием в многочисленных терактах и активной подготовкой боевиков РКК.