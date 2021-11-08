Иллюзии в Ереване после холодного душа Лаврова продолжение главной темы
В ответ на заявление российского дипломатического ведомства армянский МИД выпустил свое, выдержанное в лучших политических традициях Еревана: ни грамма здравого смысла, пережевывание давно известного и полное непризнание существующих реалий.
В Москве, Баку и Анкаре разводят руками. Довольно сложно объяснить оторванность ереванских политиков и дипломатов от сложившихся после второй карабахской войны реалий.
Судите сами – мир давно признал, что Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в нагорно-карабахском регионе – структура умерщвленная в результате бездействия международного сообщества и паралича международного права. Минская группа априори не способна породить ничего нового, кроме пустых призывов и бессодержательной риторики. Хотя после подписания Трехстороннего соглашения ровно год назад в Москве, Баку и Анкаре просто перестали обращать на эту риторику особое внимание, ибо в трех столицах сознают всю коварность выстроенных в западных столицах хитросплетений – ворваться в регион через заднюю дверь. И эта дверь в кабинете американского ставленника Пашиняна. А легитимизация возвращения в регион может произойти лишь под устойчивым и принятым сторонами конфликта когда-то, до второй войны, форматом Минской группы.
Посудите сами, какое представление у армянского МИДа. И сравните эту позицию с умонастроениями на Смоленской площади. «Урегулирование конфликта возможно только путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы, а это предполагает уточнение статуса Арцаха, обеспечение безопасного возвращения армян Арцаха в свои жилища, реализацию их права на мирную и достойную жизнь на родине на основании права народов на равенство и самоопределение», - твердят в Ереване с упорством, по-прежнему не замечая присутствия Азербайджана в 5 километрах от карабахской столицы. Которая временно находится в зоне ответственности российских миротворцев.
Что такое Арцах, где расположено это волшебное Средиземье, статус которого нужно определить в рамках столь же мифического и призрачного сопредеседательства Минской группы, да еще и вернуть туда сказочных эльфов, простите – армян? Мифическое и призрачное представление о регионах существует только в умах странных обитателей здания на ул. Вазгена Саргсяна, 3 в Ереване. Для остального мира никакого страбоновского Арцаха с кочаряновской «НКР» не существует, есть ранее оккупированные территории Азербайджана, которые азербайджанская армия вернула своему народу.
Так речь идет о них? Тогда давайте параллельно уточним статус Зангезура, Гёйчи, Даралияза, Ведибасара, Западного Газаха и обеспечим безопасное возвращение азербайджанского населения в свои жилища, реализацию именно их права на мирную и достойную жизнь на родине. Согласны ли с такой постановкой вопроса в МИД Армении?
Но это еще не все. В МИД Армении ничтоже сумняшеся отметили, что «нынешняя ситуация не может быть основой для урегулирования конфликта. Утверждения Азербайджана о том, что в результате войны уже не существует понятий нагорно-карабахский конфликт и Нагорный Карабах нарушает само заявление, в котором Нагорный Карабах фигурирует как территориальная единица».
И опять господа соврамши. Да, Баку действительно подписал год назад трехстороннее заявление, в котором фигурирует термин «Нагорный Карабах». Но чуть позже он же объявил о завершении конфликта и прекращении существования административной единицы с таким названием, что не встретило особых возражений международного сообщества. Разве что Макрон как-то неудачно высказался по этому поводу, но потом отвлекся на Австралию и Алжир, помилуйте, кто в мире всерьез воспринимает декларации французского президента? Его и в собственной-то стране не слушают, а при случае – так и вовсе отвешивают пощечины.
Подпись Ильхама Алиева под документом, содержавшим такую фразу и такие формулировки, была последней. Больше Ереван никогда не увидит, сколько бы ни старался. Нет нагорной части Карабаха в политическом смысле этого слова (географически, конечно же, нагорная часть Карабаха с самой высокой точкой в Шуше, в которой развеваются азербайджанские флаги, на картах присутствует), нет никакого мифического «Арцаха» - есть земли, возвращенные азербайджанским народом Родине. И точка. А если в ереванской элите с этим несогласны – то это уже проблемы, связанные с адекватным восприятием Пашиняна и его разношерстного окружения.
И наконец самое главное. Хочется взять обитателей армянского МИДа за пуговицу и по-доброму глядя им в глаза спросить: «До начала конфликта в Армении проживали около полумиллиона азербайджанцев. Всех изгнали, многие при этом лишились не только имущества, но и жизни. Вы готовы их вернуть, выплатив компенсации и покаявшись за погибших? Нет? Тогда поправьте свои галстуки. И постарайтесь не смешить мир своим ирреализмом».