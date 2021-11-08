Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:01

В ответ на заявление российского дипломатического ведомства армянский МИД выпустил свое, выдержанное в лучших политических традициях Еревана: ни грамма здравого смысла, пережевывание давно известного и полное непризнание существующих реалий. В Москве, Баку и Анкаре разводят руками. Довольно сложно объяснить оторванность ереванских политиков и дипломатов от сложившихся после второй карабахской войны реалий. Судите сами – мир давно признал, что Минская группа ОБСЕ по урегулированию конфликта в нагорно-карабахском регионе – структура умерщвленная в результате бездействия международного сообщества и паралича международного права. Минская группа априори не способна породить ничего нового, кроме пустых призывов и бессодержательной риторики. Хотя после подписания Трехстороннего соглашения ровно год назад в Москве, Баку и Анкаре просто перестали обращать на эту риторику особое внимание, ибо в трех столицах сознают всю коварность выстроенных в западных столицах хитросплетений – ворваться в регион через заднюю дверь. И эта дверь в кабинете американского ставленника Пашиняна. А легитимизация возвращения в регион может произойти лишь под устойчивым и принятым сторонами конфликта когда-то, до второй войны, форматом Минской группы.

Посудите сами, какое представление у армянского МИДа. И сравните эту позицию с умонастроениями на Смоленской площади. «Урегулирование конфликта возможно только путем переговоров в рамках сопредседательства Минской группы, а это предполагает уточнение статуса Арцаха, обеспечение безопасного возвращения армян Арцаха в свои жилища, реализацию их права на мирную и достойную жизнь на родине на основании права народов на равенство и самоопределение», - твердят в Ереване с упорством, по-прежнему не замечая присутствия Азербайджана в 5 километрах от карабахской столицы. Которая временно находится в зоне ответственности российских миротворцев. Что такое Арцах, где расположено это волшебное Средиземье, статус которого нужно определить в рамках столь же мифического и призрачного сопредеседательства Минской группы, да еще и вернуть туда сказочных эльфов, простите – армян? Мифическое и призрачное представление о регионах существует только в умах странных обитателей здания на ул. Вазгена Саргсяна, 3 в Ереване. Для остального мира никакого страбоновского Арцаха с кочаряновской «НКР» не существует, есть ранее оккупированные территории Азербайджана, которые азербайджанская армия вернула своему народу. Так речь идет о них? Тогда давайте параллельно уточним статус Зангезура, Гёйчи, Даралияза, Ведибасара, Западного Газаха и обеспечим безопасное возвращение азербайджанского населения в свои жилища, реализацию именно их права на мирную и достойную жизнь на родине. Согласны ли с такой постановкой вопроса в МИД Армении? Но это еще не все. В МИД Армении ничтоже сумняшеся отметили, что «нынешняя ситуация не может быть основой для урегулирования конфликта. Утверждения Азербайджана о том, что в результате войны уже не существует понятий нагорно-карабахский конфликт и Нагорный Карабах нарушает само заявление, в котором Нагорный Карабах фигурирует как территориальная единица».