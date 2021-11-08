В Тбилиси начался суд над Саакашвили. На заседание его не пустили

На первое заседание суда Саакашвили, находящегося под арестом, не пустили. Как объявила Специальная пенитенциарная служба Грузии, такое решение было принято для обеспечения безопасности бывшего президента.

В Тбилисском городском суде 10 ноября началось рассмотрение дела бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Саакашвили проходит обвиняемым по делу о разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года. Тогда против демонстрантов полиция применила спецсредства, пострадали несколько сотен человек.

«Саакашвили прекратил лечение, и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья», — цитирует ТАСС заявление Минюста Грузии.

Саакашвили 1 октября был арестован в Грузии, куда вернулся спустя 8 лет эмиграции. Бывший президент после ареста объявил голодовку. На 39-й день голодовки его перевели в тюремную больницу, однако принимать медицинскую помощь Саакашвили отказался.

Кроме того, сообщает «Интерфакс», власти Грузии указали, что сторонники Саакашвили могут попытаться препятствовать его этапированию в суд, создав тем самым угрозу общественной безопасности.

Минюст Грузии изначально выступал за то, чтобы процесс над Саакашвили по соображениям безопасности проходил в дистанционном формате.