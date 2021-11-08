Поющий оппозиционер не дошел до Еревана: сожгли по пути

Ранее haqqin.az писал о том, что армянский певец и лидер оппозиционной партии «Голос Нации» Мгер Месропян (более известный как «Мгер Армения») дал старт общенациональному движению. В частности, Месропян вместе с двумя соратниками намеревался пешком проделать путь из Шурнуха в Ереван, чтобы вместе со своими сторонниками потребовать отставки действующего правительства страны во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Напомним, оппозиционер отправился в путь 25 октября, однако несмотря на то, что он намеревался дойти до Еревана за 15 дней, о Месропяне не было никакой информации. Лишь изредка оппозиционер устраивал прямые трансляции, во время которых упоминал об угрозах в свой адрес.

Как выяснилось, поющего оппозиционера сожгли по пути в Ереван, при этом жив он или погиб - не сообщается.

Согласно данным армянских СМИ, в Армении завели уголовное дело по факту публичного сожжения, ведется расследование.