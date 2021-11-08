Минобороны Армении опровергает сообщения о драке с азербайджанскими солдатами

Министерство обороны Армении опровергает слухи об инциденте с участием армянских и азербайджанских военнослужащих в районе озера Гарагёль.

Ранее в ряде Телеграмм-каналов была распространена информация о том, что якобы на территории озера Гарагёль в Зангезурской области произошла стычка между армянскими и азербайджанскими военнослужащими, в результате чего армянские подразделения попали в окружение.

Информацию об инциденте распространял также и замглавы Гориса Карен Кочарян, который заявил, что азербайджанские военные якобы попытались продвинуться в районе озера Гарагёль, «однако встретили отпор со стороны ВС Армении».