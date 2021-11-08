Евросоюз попросил Россию повлиять на Беларусь

Евросоюз просит РФ использовать свое влияние на Беларусь для решения проблемы с мигрантами, которые едут в ЕС через эту страну, сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано на пресс-конференции, передает РИА Новости.

"Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать свое влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Беларусью во многих сферах, чтобы (президент Беларуси) Лукашенко прекратил эту деятельность", - сказал он о проблеме мигрантов.

Руководство Евросоюза неоднократно заявляло, что власти Беларуси используют мигрантов, едущих из других государств в союз через Беларусь, для дестабилизации ситуации в ЕС.