Богатые азербайджанцы будут отчитываться о доходах?

Правительство Азербайджана намерено применить в стране систему всеобщей декларации доходов. Turan сообщает, что об этом заявлено в документе Министерства финансов о макрофискальной рамке за 2022-2025 годы и предварительных показателях сводного и государственного бюджетов на 2022 год.

«В среднесрочной перспективе планируется создать правовую базу для перехода к системе всеобщего декларирования доходов граждан, реализовать такие меры, как амнистия капитала и имущества. Это сыграет важную роль в продолжении борьбы с теневой экономикой и поддержании справедливой конкуренция», - говорится в заявлении Минфина.

Концепция системы общего декларирования - это представление ежегодной декларации о доходах (активах) всеми физическими лицами. Она считается одним из основных инструментов повышения собираемости налогов, расширения налоговой базы, налогового контроля над реальными доходами и борьбы с теневой экономикой. Целью общей системы декларирования является выявление незаконных доходов или уплата налогов с выявленных доходов.

В Азербайджане не практикуется декларирование доходов граждан. Еще в начале 2000-х годов строились планы на этот счетв, однако конкретных шагов не предпринималось.