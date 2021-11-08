Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя металлические конструкции, перекрыла азербайджанским военным путь к позициям на этом участке границы и попыталась укрепиться на территории.

На армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Лачинского района армянская сторона в очередной раз пыталась совершить провокацию.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на этом направлении, в кратчайшие сроки провели неотложные мероприятия, сосредоточив на этой территории дополнительный личный состав и боевую технику. В результате предпринятых мер около 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения.

Министерство обороны Азербайджанской Республики заявляет, что если подобные провокации повторятся в будущем, то предпринятые меры будут более жесткими и действенными.

Военное ведомство выражает надежду, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в будущем таких провокационных шагов не будет.

Потерь территории и личного состава у азербайджанской армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находится под полным контролем азербайджанских подразделений, заявили в министерстве.

Вся ответственность за последние события на армяно-азербайджанской государственной границе лежит на военно-политическом руководстве Армении.