Джанни Де Бьязи: «Мне повезло, что я не знаю азербайджанский язык»

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи и нападающий Махир Эмрели на пресс-конференции на Бакинском Олимпийском стадионе поделились ожиданиями от завтрашнего отборочного матча чемпионата мира-2022 против национальной команды Люксембурга.

«Поздравляю всех с Днем победы! - начал свое выступление итальянский специалист. – Думаю, что ребята горят желанием показать, что нас нелегко обыграть. Мы это доказали в последних играх с Португалией, Сербией и Ирландией. Надо прогрессировать. Но самое главное – сыграть завтра на 100 процентов.

АФФА ведет переговоры с турецким специалистом Саметом Айбабой? Мне повезло, что я не знаю азербайджанский язык. Поэтому не слежу за местными сайтами, не читаю новостей. Думаю, никто не ожидал, что мы займем первое или второе место в группе. Сразу все изменить невозможно. Мы пригласили много молодых игроков. Нужно время».

Участвующий в пресс-конференции глава пресс-службы АФФА Фируз Абдулла добавил:

«У Джанни Де Бьязи есть контракт до конца нынешнего отборочного цикла. АФФА уважает данное соглашение и не ведет ни с кем переговоров».

Далее речь зашла о Махире Эмрели, который часто забивает за польскую «Легию», но уже очень давно не может отличиться в сборной.

«Завтра важная игра для Махира, - говорит Де Бьязи. - Ему просто нужно показать свой футбол. Он может забивать и ногами, и головой. Голевые моменты будут и голы тоже. Просто ему надо сыграть на максимуме».

Говоря о составе на завтрашнюю встречу и о сборной Люксембурга, главный тренер заявил:

«Завтра у нас будет чуть иной состав. Есть травмированные. У Люксембурга хорошая команда. Они много лет играют под руководством одного тренера. У них есть футболист из «Боруссии» из Менхенгладбах. Есть и другие сильные игроки. В нашем чемпионате всего восемь команд. Думаю, что для нас должен быть написан специальный проект. Я думаю, что АФФА знает о моих соображениях на сей счет. У нас небольшой выбор. Есть плюс-минус 40 игроков. Думаю, что ставку надо делать на молодых. Нужен проект и время, чтобы поработать над ним».

Махир Эмрели заявил следующее:

«Меня беспокоит, что я долго не забиваю в сборной. Это не потому, что я не хочу. Просто так получается в играх. Больше всех сам хочу забить и постараюсь сделать это уже завтра».