Москва настаивает на платформе Алиева и Эрдогана

Россия поддержала создание консультативного регионального механизма "3+3" и считает, что пришло время перевести планы по его запуску в практическое русло. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в среду на еженедельном брифинге.

"Мы исходим из того, что формат "3+3" отвечает интересам всех стран региона", – сказала она.

Комментируя позицию Грузии, Захарова отметила, что в Тбилиси звучат противоречивые заявления относительно участия в этой платформе. Вместе с тем официальный представитель МИД России отметила, что Грузия как суверенное государство вправе придерживаться своей позиции по этому вопросу.