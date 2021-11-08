Франция под властью педофилов. Церковь продаст недвижимость, чтобы выплатить компенсацию жертвам

Отдел международной информации и политики 17:54

Скандалы, сотрясающие католическую церковь в последние годы по причине многочисленных случаев педофилии, продолжают отзываться эхом в мире. Стало известно, что французские католические епископы приняли решение продать часть недвижимости церкви, чтобы выплатить компенсации жертвам сексуального насилия, которые подвергались ему десятилетиями со стороны священников, будучи детьми. А их, как сообщал haqqin.az, за 70 лет было 216 тысяч!.. В пятницу состоялась конференция католических епископов Франции, где и было принято решение. На ней 120 епископов признали «институциональную ответственность» католической церкви за сексуальные преступления, совершенные священниками и монахами и их «системный размер», начиная с 1950 года.

Детальный доклад по результатам расследования, насчитывает внушительный объем - в 2,5 тысячи страниц, сказал Жан-Марк Сове, 72-летний епископ, три года назад начавший тяжелый труд по извлечению на свет страшной правды. Он руководил комиссией из 20 специалистов — юристов, социологов и психологов. - Сейчас я понимаю, в чем состоит человеческое страдание, - поведал он агентству AFP. Епископ добавил, что цифра 216 тысяч может быть не окончательной. - Если подтвердятся факты насилия со стороны светских членов церкви, то она может возрасти до 330 тысяч. Глава комиссии отметил, что большая часть случаев насилия над детьми произошла в 50-70-е годы. Жан-Марк Сове сказал, что десятилетиями эта тема была скрыта за «завесой молчания». На конференции архиепископ Эрик де Мулен Бофор, глава Епископата Франции признал, что «размеры явления гораздо больше, чем предполагалось». В докладе комиссии говорится: «Католическая церковь, является семейным кругом и гроздью самым близких друзей, средой, в которой чаще всего доходило до сексуального насилия». Масштабы бедствия по стране в целом огласила газета Le Figaro, которая сообщила, что всего во Франции изнасилованиям подверглись около 5,5 миллиона несовершеннолетних. Эти выводы базируются на данных исследования National Institute of Health and Medical Research, проводившегося среди репрезентативной группы 28 тысяч человек.