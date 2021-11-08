Всемирный банк отказался работать в Афганистане

Всемирный банк отказался возобновлять работу в Афганистане, пока в стране не будет урегулирован политический вопрос. Об этом пишет 1TV News, передает lenta.ru.

Сообщается, что речь идет о признании правительства талибов.

"Это один из первоочередных вопросов, с которым должны определиться главы разных государств", - считает президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

После смены власти в Афганистане западные страны заморозили международные фонды, в том числе финансовые активы, к которым страна могла получить доступ через Всемирный банк и Международный валютный фонд.