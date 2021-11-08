В Грузии засомневались в компетентности посла США

Депутат от правящей "Грузинской мечты" Бека Давитулиани ответил на заявление посла США в Грузии Келли Дегнан, которая заявила, что Вашингтон внимательно следит за состоянием и правовым положением бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

«Я не уверен и действительно не думаю, что американский посол более компетентна, чем пенитенциарная система с точки зрения защиты собственного заключенного, где создать ему более безопасные условия. Что поделать: если это американский посол, это же не значит, что она априори права?» - сказал Давитулиани в интервью «Палитраньюс».