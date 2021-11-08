Некоторое время назад haqqin.az со ссылкой на Минобороны Азербайджана сообщил о новой провокации Армении на армяно-азербайджанской государственной границе в направлении Лачинского района.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Армянские военнослужащие пытались закрепиться на этой позиции. В результате проведенной азербайджанскими подразделениями войсковой операции 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения.

Haqqin.az удалось выяснить новые подробности инцидента. После преднамеренной провокации к оказавшимся в окружении армянским военнослужащим прибыли заместитель командующего 102-й военной базы России в Гюмри Александр Горин и представители командования российских миротворческих сил в Карабахе. Высокопоставленные российские военные прибыли в Лачинский район на границу с Арменией для обеспечения коридора с целью выхода армянских военнослужащих из окружения. Учитывая суровую холодную погоду, руководство Минобороны Азербайджана обеспечило размещенный на новых боевых позициях личный состав необходимым провиантом, в то время как армянские военнослужащие остались без продуктов питания. Исходя из гуманных побуждений, азербайджанская сторона обеспечила попавших в окружении армянских солдат хлебом и водой... После вмешательства и просьбы российской стороны азербайджанские войсковые части открыли гуманитарный коридор армянским военнослужащим, которые вернулись на свои исходные позиции.

В распоряжении редакции haqqin.az оказались видео- и фотоматериалы инцидента.