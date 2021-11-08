Россия обвинила США в безответственной политике

«Инцидент с ВМС США и Ирана, при котором силы Корпуса стражей исламской революции якобы предотвратили попытку перехвата нефтяного груза на борту иранского танкера американцами в Оманском заливе, требует тщательной проверки». Об этом заявила официальный представитель Министерство иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Россия выступает против любого нагнетания обстановки в Ближневосточном регионе.

«Мы призываем все вовлеченные стороны к поиску путей разрешения возникающих противоречий, а не к их усугублению. Для этого нужен взаимоуважительный, равноправный и конструктивный диалог на основе норм международного права и Устава ООН. На это и нацелена разработанная нашей страной обновленная концепция обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива. Тегеран, который является одним из ключевых игроков региона, российскую концепцию последовательно поддерживает», - сказала Захарова.