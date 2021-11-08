В аэропорту Варшавы арестована гражданка Латвии. Обвиняется в «пленочной» преступной группе наша корреспонденция
Разыскиваемая Европолом гражданка Латвии Екатерина К. была задержана в конце октября в аэропорту Варшавы. Ей были предъявлены обвинения за участие в преступной группе и в имущественных махинациях в общей сложности на сумму 4 миллиона евро.
Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарынь, подозреваемая в ходе следствия, осуществляемого Агентством внутренней безопасности, Екатерина К. разыскивалась с 2020 года по ордеру Европола. Ее арестовали в варшавском аэропорту 26 октября. На Станислава Жарыня ссылается Niezalezna.pl.
«Группа, к которой она принадлежала, в 2014-2016 годах ввозила по заниженным ценам продукцию из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Действия эти были возможны благодаря налоговому и таможенному мошенничеству. Таким образом подрывался рынок стретч-пленки в Польше», - говорится в сообщении представителя спецслужб.
Он указал, что руководивший группой преступник создал на территории Польши как минимум несколько цепочек хозяйственных субъектов, главным образом в Поморском воеводстве. Эти цепочки менялись каждые несколько месяцев.
Созданные мошенниками фирмы возглавлялись председателями правлений, которых вербовали «среди маргинальных слоев общества с территории Латвии, России и Беларуси», - говорится в сообщении.
«Сеть созданных этой группой хозяйственных субъектов делала возможным сокрытие реального экономического оборота и занижение или даже обнуление дебиторской задолженности, что дало возможность преступникам предлагать продукцию ниже рыночной цены.
Кроме того, прежде чем товар попадал в польские порты, преступники занижали объем фактических поставок с целью уменьшения таможенных пошлин. Деятельность указанной группы на территории Польши негативно отразилась на положении отечественных, легально действующих предпринимателей», - указывает издание.
Ролью гражданки Латвии Екатерины К. в составе преступной группы были надзор и координирование логистических цепочек поставок изделий; в своей деятельности подозреваемая использовала несколько фиктивных идентификационных документов. Напомним, что стретч-пленка — это растягивающаяся пластиковая пленка для упаковки товаров разного рода. Она необходима практически в любом виде производства, вплоть до упаковки промышленных палет.
Следствие ведется так называемой делегатурой Агентства внутренней безопасности в Люблине под надзором региональной прокуратуры в Варшаве. В рамках его продолжается международный розыск трех персон из многочисленного состава руководства организованной преступной группы.
На сегодня дело охватывает 20 подозреваемых. Как сообщается, перед бегством руководства ОПГ из Польши спецслужбы конфисковали финансовые средства в размере около 500 тысяч евро, находившихся на банковских счетах преступников.
Пока МВД Латвии не дало комментариев по факту задержания гражданки страны в Польше. Вполне возможно, что после суда она будет отбывать наказание по месту совершения преступлений, то есть в польской тюрьме.