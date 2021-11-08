Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 18:21

Разыскиваемая Европолом гражданка Латвии Екатерина К. была задержана в конце октября в аэропорту Варшавы. Ей были предъявлены обвинения за участие в преступной группе и в имущественных махинациях в общей сложности на сумму 4 миллиона евро. Как сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Станислав Жарынь, подозреваемая в ходе следствия, осуществляемого Агентством внутренней безопасности, Екатерина К. разыскивалась с 2020 года по ордеру Европола. Ее арестовали в варшавском аэропорту 26 октября. На Станислава Жарыня ссылается Niezalezna.pl.

«Группа, к которой она принадлежала, в 2014-2016 годах ввозила по заниженным ценам продукцию из Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Действия эти были возможны благодаря налоговому и таможенному мошенничеству. Таким образом подрывался рынок стретч-пленки в Польше», - говорится в сообщении представителя спецслужб. Он указал, что руководивший группой преступник создал на территории Польши как минимум несколько цепочек хозяйственных субъектов, главным образом в Поморском воеводстве. Эти цепочки менялись каждые несколько месяцев. Созданные мошенниками фирмы возглавлялись председателями правлений, которых вербовали «среди маргинальных слоев общества с территории Латвии, России и Беларуси», - говорится в сообщении. «Сеть созданных этой группой хозяйственных субъектов делала возможным сокрытие реального экономического оборота и занижение или даже обнуление дебиторской задолженности, что дало возможность преступникам предлагать продукцию ниже рыночной цены.