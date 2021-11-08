Глава МИД Беларуси назвал Крым частью России

«Позиция Белоруссии по Крыму остается такой, какой была. Мы понимаем в реальности, что Крым является сейчас российской территорией. Давайте исходить из этого», - сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Ранее Александр Лукашенко во время онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства пожаловался, что Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В ответ российский лидер посоветовал ему посетить мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны. Лукашенко также попросил Путина, который находился в тот момент на полуострове, передать крымчанам поздравления с Днем народного единства, отмечавшимся 4 ноября.