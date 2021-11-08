Показавшего Зеленскому средний палец депутата-армянина хотят отстранить
Регламентный комитет Верховной рады Украины 10 ноября рекомендовал лишить исключенного из фракции партии «Слуга народа» депутата Гео Лероса (Георга Багратовича Курехяна – ред.) права принимать участие в пяти пленарных заседаниях из-за неприличного жеста в адрес президента страны Владимира Зеленского, передают «Известия».
«Регламентный комитет единогласно рекомендовал Верховной раде лишить Лероса права принимать участие в пяти пленарных заседаниях за нецензурные жесты в парламенте», - заявил глава комитета по регламенту Рады Павел Фролов.
Напомним, что инцидент произошел, когда Зеленский и глава его офиса прибыли в парламент, чтобы представить кандидата на пост министра обороны, бывшего вице-премьера Алексея Резникова. В ходе заседания эта кандидатура была утверждена. Когда рассматривался данный кадровый вопрос, Лерос начал оскорблять Зеленского и Ермака. Спикер рады Руслан Стефанчук сделал ему замечание и попросил выключить микрофон. Тогда депутат показал средний палец в сторону президента и главы его офиса.