Эрдоган направил письмо Ильхаму Алиеву

«От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю всех азербайджанских братьев и сестер, в том числе Ваше Превосходительство, с Днем Победы Азербайджана». Как сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства, об этом говорится в поздравительном письме президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с Днем Победы.

В письме говорится: «Господин Президент, мой дорогой брат! От имени турецкого народа и от себя лично сердечно поздравляю всех азербайджанских братьев и сестер, в том числе Ваше Превосходительство, с Днем Победы Азербайджана. Я доволен стремительным благоустройством Карабаха и Восточного Зангезура и стиранием следов оккупации за короткий срок. Наша поддержка в процессе восстановления освобожденных земель будет и впредь беспрерывно продолжаться. Это исторический шанс для наших стран - вывести наши отношения на уровень союза, благодаря Декларации, которую мы подписали в Шуше, культурной столице Азербайджана, освобожденной от оккупации 8 ноября прошлого года. Нет сомнений в том, что наша солидарность и дальше будет развиваться во всех сферах под девизом «Одна нация, два государства. Я с благодарностью и уважением вспоминаю наших братьев и сестер, погибших за свободу, и благодарю наших ветеранов, которые открыли путь к этой победе. Мой дорогой брат, пользуясь случаем, хочу передать Вашему Превосходительству мои наилучшие пожелания здоровья и счастья, благополучия и процветания азербайджанского народа».