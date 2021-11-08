Дорожная полиция обратилась к водителям из-за ветренной погоды

Главное управление Баку Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ветренной погодой в столице. Об этом haqqin.az сообщил главный инспектор управления майор Араз Аскерли.

Он призвал водителей не парковать транспортные средства в опасных местах из-за погодных условий.

«Водителям следует уделять больше внимания на дорогах. Лица, использующие мопеды и мотоциклы, а также грузовики, должны ограничивать свое передвижения. Эти транспортные средства очень опасны для нынешних погодных условий. Учитывая сильный ветер, водителям, пешеходам и другим участникам дорожного движения следует соблюдать осторожность при движении рядом с высотными зданиями и деревьями. Если в этом нет необходимости, им следует ограничить передвижения», - сказал Араз Аскерли.