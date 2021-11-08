В распоряжении редакции haqqin.az оказался еще один видеоматериал о предотвращении провокации армянских вооруженных сил в Лачинском районе в направлении озера Гарагёль. На видео азербайджанские военнослужащие разоружают армянские отряды, проникнувшие на территорию Азербайджана.

Напомним, что согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, в полдень 9 ноября около 60 военнослужащих Вооруженных сил Армении на двух военных грузовиках, передвигаясь в направлении озера Гарагёль Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии. Армянские военнослужащие пытались закрепиться на этой позиции. В результате проведенной азербайджанскими подразделениями войсковой операции 60 армянских военнослужащих были взяты в окружение, все их действия были ограничены. Утром, учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские военные создали условия для их возвращения.