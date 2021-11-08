Google проиграл и выплатит 2,4 миллиарда евро штрафа

Европейский суд отклонил апелляцию Google на решение Еврокомиссии оштрафовать компанию за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Euronews.

В 2017 году европейский регулятор установил, что Google завышает позиции своего сервиса Google Shopping в поисковике в ущерб конкурентам. На компанию наложили штраф в размере 2,4 миллиардов евро, который суд оставил в силе.

Аналитики утверждают, что это повлияет на будущие решения Европейской комиссии не только в отношении Google, но и других крупных IT-компаний. Кроме того, вероятно, соответствующие поправки внесут в проект Закона о цифровых услугах, который находится на рассмотрении в Европарламенте.