Россия заявила о приближении самолетов-разведчиков НАТО

Российские ПВО отследили перемещения трех самолетов-разведчиков НАТО над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Министерство обороны России на своем официальном сайте.

По данным ведомства, к границе России на 30 км приблизился самолет-разведчик RC-135 ВВС США и С-160G «Габриэль» воздушно-космических сил Франции, которые вылетели с острова Крит и из Румынии. Также к 70 км от границы подлетел самолет P-8А «Посейдон» военно-морских сил США, взлетевший с базы на Сицилии.

В Минобороны отметили, что за последние сутки разведывательная авиация стран НАТО увеличила интенсивность полетов у границ с Россией.