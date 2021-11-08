Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ЮНЕСКО

В среду, 10 ноября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.

Глава МИД поздравил Азуле с переизбранием на пост гендиректора организации, отметив, что Азербайджан заинтересован в эффективном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

На встрече были затронуты темы сотрудничества в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук, и было отмечено, что Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению высших целей организации.