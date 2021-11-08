Джейхун Байрамов встретился с гендиректором ЮНЕСКО
В среду, 10 ноября, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле.
Глава МИД поздравил Азуле с переизбранием на пост гендиректора организации, отметив, что Азербайджан заинтересован в эффективном и всестороннем сотрудничестве с ЮНЕСКО, а также в дальнейшем развитии двусторонних отношений.
На встрече были затронуты темы сотрудничества в области культуры, образования, социальных и гуманитарных наук, и было отмечено, что Азербайджан продолжит свои усилия по продвижению высших целей организации.
Джейхун Байрамов поблагодарил генерального директора за соорганизацию мероприятия в штаб-квартире ЮНЕСКО, посвященного 880-летию великого азербайджанского мыслителя и поэта Низами.
В свою очередь, Азуле подчеркнула вклад Азербайджана в продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога, толерантности и мультикультурализма в рамках Всемирного форума межкультурного диалога, известного как «Бакинский процесс», инициатором которого в 2008 году выступил президент Ильхам Алиев.
Генеральный директор ЮНЕСКО также поблагодарила Азербайджан за неизменную поддержку организации и выразила заинтересованность в дальнейшем расширении связей.