Украина задействовала нацгвардию для охраны границы с Беларусью

«Мы сегодня принимаем решение об усилении присутствия Государственной пограничной службы на украинско-белорусской границе. Сегодня были определены участки наиболее возможные для массового скопления мигрантов у государственной границы и также будет усилена государственная граница силами Национальной гвардии и Национальной полиции», - заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.

По его словам, в ближайшее время будут привлечены подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы провести учения по взаимодействию и быть готовым к любым возможным сценариям в случае попадания незаконных мигрантов к границам Украины.

Министр также заверил, что в случае негативного сценария ответ украинских силовиков будет жестким, четким, корректным в рамках закона, регламентирующего защиту госрубежа.