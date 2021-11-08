Турецкие военные останутся в Азербайджане еще на год

Генассамблея Великого национального собрания Турции 10 ноября одобрила предложение президента Реджепа Тайипа Эрдогана о продлении еще на один год мандата турецких военнослужащих в Азербайджане, сообщают турецкие СМИ.

Отмечается, что предложение было принято большинством голосов.

Напомним, что отправка турецких войск в Азербайджан была одобрена парламентом Турции 17 ноября 2020 года. Срок действия миссии был определен сроком на один год.

Рамки миссии, численность персонала и сроки действия определяются Администрацией президента Турции.