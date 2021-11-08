Украина предупредила Беларусь о непоправимых последствиях за «российский Крым»

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали высказывания министра иностранных дел Беларуси о Крыме.

«Исходим из того, что официально, по-прежнему, Беларусь поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства в его международно признанных границах. Изменение подхода Беларуси для де-юре признания временно оккупированного Крыма территорией России приведет к непоправимым последствиям для украинско-белорусских отношений», - говорится в сообщении ведомства.

В Киеве выразили надежду на то, что в Минске осознают этот аспект и не будут допускать шаги вопреки нормам международного права.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью РИА Новости назвал аннексированный Крым де-факто российским.