Цель акции заключалась в том, чтобы еще раз продемонстрировать единство и солидарность народа, как важный фактор победы в Отечественной войне, выразить признательность президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, героической азербайджанской армии, ветеранам войны, и уважение к памяти наших шехидов.

Завершилась социальная акция «Пожелания победы» Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, которая была посвящена Победе в Отечественной войне.

Участники акции писали на предоставленных им стандартных листах бумаги небольшого размера свои пожелания, которые затем вставляли в ячейки на большой доске. По мере заполнения ячеек, появилось изображение "Железного кулака", раскрашенное в цвета государственного флага.

Акция, продолжавшаяся с 5 по 9 ноября, прошла в нескольких местах Приморского бульвара и на "Ярмарке Победы". Над изображением "Железного кулака" каждый день писали свои пожелания сотни людей. В акции приняли участие известные деятели культуры и искусства, интеллигенция, члены семей шехидов, ветераны войны, общественные активисты, местные жители и туристы.

Большинство записей связаны с благодарностью азербайджанским солдатам и уважением к памяти шехидов.

Доску «Пожелания победы» вместе с записями планируется передать Музею Победы, который будет создан в Баку.