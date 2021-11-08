Эрдоган ответил критикам: «Что мы делаем в Азербайджане? Выполняем завещание Ататюрка»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии в Анкаре, посвященной 83-й годовщине смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, заявил, что страна хочет стать одним из лидеров в мировой политике и экономике.

«В 100-летие основания нашей республики мы должны поднять Турцию до уровня, достойного наследия наших предков. Для этого мы стремимся построить Турцию, которая будет претендовать на передовые позиции в мире со своей политической и экономической мощью», - сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что Мустафа Кемаль Ататюрк всю свою жизнь воевал в Сирии, Ливии, Европе и на Кавказе.