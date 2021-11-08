Эрдоган ответил критикам: «Что мы делаем в Азербайджане? Выполняем завещание Ататюрка»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии в Анкаре, посвященной 83-й годовщине смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, заявил, что страна хочет стать одним из лидеров в мировой политике и экономике.
«В 100-летие основания нашей республики мы должны поднять Турцию до уровня, достойного наследия наших предков. Для этого мы стремимся построить Турцию, которая будет претендовать на передовые позиции в мире со своей политической и экономической мощью», - сказал турецкий лидер.
Он также отметил, что Мустафа Кемаль Ататюрк всю свою жизнь воевал в Сирии, Ливии, Европе и на Кавказе.
«Критики нас спрашивают: «Что вы делаете в Азербайджане? Что вы делаете в Сирии и Ливии? Они считают, что мы сбились с пути Ататюрка. Это не так! Мустафа Кемаль активно боролся там, где этого требовала борьба турецкого народа за независимость и прекрасное будущее», - заявил Эрдоган.
Он также отметил, что завещание Ататюрка является дорожной картой для нынешней Турции.
«Турция сегодня в Сирии, Турция сегодня в Ливии, Турция сегодня на Кавказе. Турция сегодня ведет борьбу на дипломатической арене в Европе и мире. Если кто-то исполняет завещание нашего лидера, то это мы».