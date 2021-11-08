Меркель призналась, что попросила помощи у Путина

И.о канцлера Германии Ангела Меркель подтвердила, что во время состоявшегося телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на президента Беларуси Александра Лукашенко в ситуации вокруг наплыва в Евросоюз нелегальных мигрантов, передает ТАСС.

«Я хотела бы поблагодарить те страны, которые заботятся о защите внешних границ - это Латвия, Литва и Польша. Кадры с границ с Белоруссией дают повод для тревоги. Я сегодня провела телефонный разговор с российским президентом Путиным и попросила его повлиять на Лукашенко, поскольку в данном случае людей используют», - заявила Меркель.

По ее словам, мигранты являются жертвами бесчеловечной политики, и против этого нужно что-то предпринять.

«Мы сегодня также обсудим, как можно поддержать страны, граничащие с Беларусью, и что мы в целом можем сделать, чтобы преодолеть эту проблему», - сказала она.