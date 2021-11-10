Представитель ЕС: "Мы поддерживаем сотрудничество на Южном Кавказе"
Пресс-секретарь верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано выступил с заявлением по случаю годовщины подписания перемирия между Азербайджаном и Арменией, сообщает официальный сайт ЕС.
«На этой неделе отмечается первая годовщина прекращения военных действий в Карабахе и подписания соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией», - заявил Стано.
По его словам, Евросоюз сожалеет о жертвах во время боев, а также выражает соболезнования семьям погибших и раненых.
«Хотя боевые действия приостановлены, многие вопросы все еще должны быть решены путем переговоров, чтобы двигаться к всеобъемлющему и устойчивому решению. Мы, в частности, призываем стороны строго соблюдать режим прекращения огня, полностью сотрудничать по разминированию и снизить напряженность на приграничных территориях», - говорится в заявлении.
Стано также отметил, что ЕС привержен продвижению мира, процветанию Южного Кавказа и активно участвует в содействии установлению мира и постконфликтной реабилитации.
«Это сыграло важную роль в освобождении задержанных и передаче минных карт. ЕС также оказал гуманитарную помощь более чем на 17 миллионов евро людям, пострадавшим от конфликта, мерам по разминированию территорий и восстановлению. Организация готова поддержать делимитацию и демаркацию границ, предоставляя техническую помощь, в которой нуждаются стороны, и поощряет связи и экономическое сотрудничество на Южном Кавказе», - заявил официальный представитель ЕС.
Пресс-секретарь также отметил, что для прекращения конфликтов, которые продолжаются уже более трех десятилетий, необходимо всеобъемлющее урегулирование.
«Для достижения этой цели Евросоюз продолжит активно взаимодействовать с соответствующими международными организациями, в частности сопредседателями Минской группы ОБСЕ, оказывать им полную поддержку в выполнении их мандатов, работая над всесторонним решением всех проблем между Азербайджаном и Арменией»,-подчеркивается в заявлении.