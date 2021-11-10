Представитель ЕС: "Мы поддерживаем сотрудничество на Южном Кавказе"

Пресс-секретарь верховного представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Петер Стано выступил с заявлением по случаю годовщины подписания перемирия между Азербайджаном и Арменией, сообщает официальный сайт ЕС.

«На этой неделе отмечается первая годовщина прекращения военных действий в Карабахе и подписания соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией», - заявил Стано.

По его словам, Евросоюз сожалеет о жертвах во время боев, а также выражает соболезнования семьям погибших и раненых.

«Хотя боевые действия приостановлены, многие вопросы все еще должны быть решены путем переговоров, чтобы двигаться к всеобъемлющему и устойчивому решению. Мы, в частности, призываем стороны строго соблюдать режим прекращения огня, полностью сотрудничать по разминированию и снизить напряженность на приграничных территориях», - говорится в заявлении.