Сильный ветер снес фасад Милли Меджлиса обломки упали во двор АзТВ; видео
Сильный ветер снес фасад административного здания Милли Меджлиса, в результате чего обломки упали на территории Азербайджанского телевидения, сообщает Qafqazinfo.
Сильный ветер снес фасад административного здания Милли Меджлиса, в результате чего обломки упали на территории Азербайджанского телевидения, сообщает Qafqazinfo.
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