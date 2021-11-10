Сильный ветер снес фасад Милли Меджлиса обломки упали во двор АзТВ; видео

Сильный ветер снес фасад административного здания Милли Меджлиса, в результате чего обломки упали на территории Азербайджанского телевидения, сообщает Qafqazinfo.