Среди стран-подписантов такие обязательства на себя взяли Канада, Нидерланды, Ирландия и Великобритания, принявшая решение прекратить выпуск новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями уже к 2030 году, а из производителей - Ford, Mercedes, Volvo и Mercedes-Benz. Присоединились к соглашению и ряд городов и территорий: Лондон, Барселона, Нью-Йорк, Столичный регион Австралии. Индия и Кения пообещали активно двигаться к постепенному искоренению автомобилей с выхлопными газами.

На проходящей в Глазго всемирной конференции ООН по экологии Cop26 двадцать четыре страны и несколько ведущих автопроизводителей обязались покончить с эрой автомобилей с углеродными выхлопами к 2040 году «или раньше».

Эти амбициозные и буквально исторические по последствиям планы, однако, сильно корректируются тем обстоятельством, что к соглашению не присоединились ни США, ни Германия, ни Китай, а из производителей воздержались от подписи Volkswagen, Toyota и BMW, без которых перспектива мира без бензина и дизеля выглядит неубедительной. При этом все как бы признают важность двигаться в сторону экологически чистых двигателей, обещают прикладывать все усилия, но «следует принимать во внимание неопределенность относительно глобальной инфраструктуры, которая бы поддержала полный переход к авто с нулевым выхлопом», как выразились представители BMW.

Несмотря на все оговорки, очевидна доминирующая тенденция не просто отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в обозримой перспективе, но и стремление ряда игроков эту перспективу приблизить. Гонка за право стать лидером нового мира без выхлопов началась давно, и никто не хочет в ней проиграть.

Кроме собственно перехода на чистые двигатели участники конференции указывают, что следует уже сейчас думать о пересмотре привычных принципов устройства транспортной инфраструктуры. В частности, уже общим местом становится тезис о наращивании и совершенствовании системы общественного транспорта в больших городах, поскольку частные авто являются основным источником загрязнения. По-восточному метафорично выразился мэр Джакарты: «Без революции в общественном транспорте мы пропустим свой автобус, который идет к решению проблемы климатических изменений. Уходит время».

Как ни крути, а «зеленая» идеология становится не только модой, но и религией современного мира, и с этим надо считаться.