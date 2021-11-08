Международный банк Азербайджана выиграл суд в Челябинске, а «Аграркредит» пока не может получить 45 миллионов

Челябинский арбитраж отказал азербайджанской небанковской кредитной организации «Аграркредит» в ускорении процесса по рассмотрению ходатайства о разрешении разногласий между ООО «Клуб-отель «Янтарь», владеющей базой отдыха на уральском озере Увильды, и ее кредиторами, сообщает haqqin.az со ссылкой на местное издание «Правда УРФО».

До разрешения этого вопроса «Аграркредит» не сможет получить около 45 млн рублей, положенных ему от продажи имущества ООО «Клуб-отель «Янтарь». Суд признал должника банкротом в 2019 году, тогда же в реестр кредиторов вошел «Аграркредит» с требованием выплаты в 129,7 млн рублей. Заложенный в кредитной организации имущественный комплекс базы реализовали в марте 2021 года за полцены – 48,8 млн при стартовой стоимости в 95,9 млн рублей. Актив выкупила индивидуальный предприниматель из Челябинска Татьяна Кожевникова.

Отметим, что в конце октября этого года Челябинский облсуд поддержал первую инстанцию и удовлетворил требование в 136,5 млн рублей от ОАО «Международный Банк Азербайджана» к ООО «Клуб-отель «Янтарь», ООО «Троицкие моторы» (признано банкротом), ООО «Группа развития бизнеса» и Дмитрию Черкасову. В рамках данного разбирательства также разрешено обратить взыскание на залоговое имущество турбазы.

В мае арбитражный управляющий «Янтаря» Максим Шильцов попросил суд разрешить разногласия между ним и другим кредитором – ООО «Джоб оффер» – по поводу распределения вырученных от продажи средств. Управляющий предложил направить 362,6 тысячи на компенсацию трат по реализации залога, 1,2 млн – на погашение долга за охрану имущества, еще 267,6 тысяч он планировал отдать кредиторам второй очереди, а 2,4 млн направить на погашение судебных расходов, в том числе, по вознаграждению финуправляющего. Также Шильцов хотел удержать 0,3 млн из 44,7 млн «Аграркредита» «до установления размера штрафа за просрочку исполнения обязательств по оплате за сохранность залогового имущества», сообщается в материалах суда.