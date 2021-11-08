США обвинили Россию во всех провокациях на Донбассе

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой обвинил Россию во всех провокациях на Донбассе, в том числе передвижении войск у украинской границы, передает РИА Новости.

Представитель Белого дома выразил обеспокоенность тем, что официальная Москва может «повторить ошибку 2014 года», когда Россия накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную территорию Украины.

Помимо этого, глава Госдепа заявил, что Вашингтон поддерживает деэскалацию конфликта на востоке Украины, и выразил обеспокоенность «необычной военной активностью» России у украинских границ.